تقرير: إسبانيا تعلن خطوات جديدة لتخفيف تداعيات التضخم

تعتزم الحكومة الإسبانية إعلان مجموعة جديدة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الضغوط التضخمية الناجمة جزئيا عن الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما نقلته صحيفة "آل بايس" الإسبانية، عن مصادر في الائتلاف الحاكم، لم تفصح عن تفصح عن هوياتها.



وذكرت الصحيفة، أن الخطوات الجديدة تشمل منح بدلات نقدية للعائلات لتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار السلع عن ميزانيات الأسر.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الصحيفة، أن المبلغ النهائي لا يزال قيد المناقشة، وكذلك تفاصيل شروط الاستحقاق.



وذكرت الصحيفة أن الحكومة قد تقوم أيضا بخفض ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات الغذائية الأساسية إلى 4٪، ومن المقرر أيضا تمديد خفض ضريبة القيمة المضافة الحالية على الطاقة إلى 5٪.



من ناحية أخرى، من المقرر أن ينهي اجتماع الوزراء اليوم الثلاثاء، دعم سعر البنزين البالغ 0.20 يورو للتر الساري منذ مطلع أبريل الماضي.