إلقاء قنبلة مولوتوف على تلفزيون «الجديد» بسبب فيديو ساخر عن الشيعة في لبنان

ألقى مجهولون، اليوم الثلاثاء، قنبلة "مولوتوف" على مبنى تلفزيون "الجديد" اللبناني، وذلك على خلفية فيديو ساخر قدمه قبل أيام أثار ردود فعل غاضبة.

وقال إبراهيم الحلبي، المدير الإداري والعلاقات العامة في قناة الجديد، اليوم: "تم رمي مفرقعات على مبنى قناة الجديد في بيروت مساء أمس، وفجر اليوم تم رمي قنبلة مولوتوف على المبنى".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية كشفت عن الحادث وهي تقوم بمتابعة الموضوع و التحقيقات اللازمة"، كاشفاً عن أن "الحادث لم يسفر عن أضرار".

وكانت الممثلة جوانا كركي أثارت ردود فعل غاضبة قبل أيام حين تحدثت عن الشيعة في الجنوب، في برنامج ساخر يدعى "فشة خلق" عُرض على قناة "الجديد"، وتعرضت القناة لحملة ضدها على خلفية البرنامج.