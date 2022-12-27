وزير الاقتصاد الياباني: نستورد 40% من النفط الخام من السعودية

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، نيشيمورا ياسوتوشي، إن السعودية دولة مهمة بالنسبة لليابان، مشيرا إلى أن بلاده تستورد 40% من النفط الخام من المملكة.

وأضاف الوزير الياباني في تصريحات صحفية، على هامش منتدى الاستثمار السعودي الياباني في الرياض، الاثنين، أن العلاقات بين البلدين تعتمد على الثقة المتبادلة، موضحا أنها انتقلت إلى مستويات جديدة.

وأوضح أن المنتدى السعودي الياباني يناقش عدة قطاعات كالطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتصنيع الحيوي، مشيرا إلى أن التعاون مع المملكة سينتقل إلى مراحل متقدمة ليس في تجارة النفط الخام فحسب بل في الطاقة الخضراء والتصنيع الحيوي والمدن الذكية والعديد من القطاعات الأخرى أيضا.

وذكر أنه تم الاتفاق على ضرورة التعاون بين البلدين خلال لقائه مع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، حيث إن المملكة تحتل مكانة عالية في سوق النفط.

وأشار إلى أن اليابان بصفتها رئيسا لمجموعة السبع فإنها ترى أهمية تعزيز الاستثمارات، وستعمل على التعاون والتنسيق مع المملكة بصفتهما عضوين في مجموعة العشرين.

ونظمت وزارة الاستثمار، في الرياض يوم الاثنين، منتدى الاستثمار السعودي – الياباني، الذي شهدت أعماله تبادل 15 مذكرة تفاهم استثمارية بين الجانبين، في مجالات الذكاء الاصطناعي والرياضة والتمويل والخدمات البنكية وإعادة تدوير البوليستر والزراعة والأغذية والصناعة والتصنيع والتجارة والطاقة والرقمنة والمدن الذكية والتخصيص، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلنت وزارة الطاقة، عن توقيع شركة أرامكو السعودية ومجموعة شيتوس اليابانية مذكرة تفاهم؛ للتعاون في تطوير المنتجات والتقنيات في مجالات معالجة وإزالة الانبعاثات لدعم جهود المملكة في تفعيل نهج الاقتصاد الدائري للكربون.