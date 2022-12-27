استطلاع: 64% من مواطني ألمانيا ينظرون بقلق لعام 2023

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان ينظرون بقلق إلى العام الجديد.



وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة هامبورج للقضايا المستقبلية، بتكليف من شركة التبغ البريطانية الأمريكية (بات)، أن 64% من الألمان أعربوا عن قلقهم بشأن عام 2023.



وقالت المؤسسة إن هذا أكثر من ضعف ما كانت عليه النسبة في مسح مماثل قبل عشر سنوات.



وفي عام كورونا 2020، كان لدى 46% ممن شملهم استطلاع أجراه معهد أبحاث السوق "جي إف كي" شعور غير مريح بشأن مطلع العام الجديد.



وأظهر الاستطلاع الأحدث أن النساء أكثر قلقا، حيث بلغت نسبة من يتطلعن إلى العام الجديد بمخاوف بينهن 70%، مقابل 58% بين الرجال.



وأشار الاستطلاع إلى أن 75% من أصحاب الدخل المنخفض لديهم مخاوف بشأن المستقبل، مقابل 50% من أصحاب الدخل المرتفع.



وفي نهاية عام 2023، يتوقع 81% ممن شملهم الاستطلاع أن تكون ألمانيا في وضع أسوأ من الناحية الاقتصادية، بزيادة قدرها عشر نقاط مئوية قبل عامين.



ويتوقع 86٪ من الألمان تراجع شعبية الساسة، بزيادة قدرها 9 نقاط مئوية عن عام 2020. ويعتقد 65% أن أوروبا سوف سوف تشهد انقسامات، وكانت هذه النسبة أقل قليلا مما كانت عليه قبل عامين (68%) ونفسها قبل عشر سنوات.



ووفقا للمؤسسة، فإن السبب الرئيسي للمخاوف هو الحرب الروسية على أوكرانيا.



وقال المدير العلمي للمؤسسة، البروفيسور أولريش راينهارت: "لهذا تداعيات متنوعة على الحياة في ألمانيا؛ حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل التضخم إلى تحديات مالية أمام العديد من المواطنين. ولدى الكثيرون أيضا مخاوف بشأن الحرب في حد ذاتها".