الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف الرحلات إلى تيجراي بعد اتفاق السلام

تستأنف مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى عاصمة إقليم تيجراي بعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية التي عصفت بالإقليم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن الخطوط الجوية الإثيوبية الوطنية، أكبر شركة طيران في أفريقيا، قولها في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها ستستأنف الرحلات إلى ميكيلي غدا الأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية ميسفن تاسيو إن "استئناف هذه الرحلات سيساعد على لم شمل العائلات ويسهل استعادة الأنشطة التجارية ويشجع تدفق السائحين ويوفر المزيد من الفرص وهو ما يخدم المجتمع".