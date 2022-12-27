رأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن المرأة ساهمت في تغيير العالم وتصدرت خطوط الدفاع في الأزمات والنزاعات خلال العام الحالي 2022، مشيرة إلى أن النساء قاومن الأوضاع الراسخة للتخلص من الأعراف والقواعد الاجتماعية التي تمنعهن غالبا من الوصول إلى استحقاقاتهن الكاملة، كما فزن بمناصب وغيرن قوانين وأحرزن تقدما في النضال من أجل المساواة.



وخلص تقرير للمجلة الأمريكية بعنوان "كيف غيرت النساء العالم هذا العام؟" أعدته بالشراكة مع "مشروع فولر"، وهو موقع إخباري يُعنى بالقضايا المتعلقة بحقوق المرأة في أنحاء العالم، إلى أن المرأة لعبت دورا بارزا في قضايا مثل الاحتجاجات الإيرانية وتغير المناخ وإلغاء تجريم الإجهاض والحرب الأوكرانية بجانب مقاومة الأفغانيات لقرارات حركة طالبان، معتبرا أن ثمة سبب للتفاؤل مع استقبال العام الجديد 2023. ونستعرض خلال السطور القادمة أبرز محاور هذا التقرير:



• الاحتجاجات الإيرانية



خرجت النساء الإيرانيات إلى شوارع طهران ومدن أخرى، في احتجاجات على اضطهاد حقوق المرأة، وذلك بعت مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق لعدم ارتداءها للحجاب بـ "طريقة سليمة" بحسب القوانين الإيرانية.



وحظيت المرأة الإيرانية بدعم دولي واسع النطاق وأثارت احتجاجات تضامنية في مدن حول العالم، حتى أن العديد من مشجعي منتخب إيران في نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" حملوا لافتات تدعم الاحتجاجات، ورفض لاعبو المنتخب الإيراني ترديد النشيد الوطني في مباراتهم ضد إنجلترا دعما للاحتجاجات.



كما أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، الشهر الجاري، أن الحكومة ألغت شرطة الأخلاق في تنازل واضح لصالح المحتجين، لكن هذا الإعلان لم يكن ذا مفعول كبير في تهدئة الاضطرابات، بحسب التقرير.



• تغير المناخ



لفت التقرير إلى أن المرأة تتأثر أكثر من غيرها بتغير المناخ، حيث يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن النساء يمثلن 80 % من المشردين بسبب تغير المناخ. وذلك نظرًا لأن غالبيتهن يعملن في الاقتصاد غير الرسمي (أعمال حرة)، فالخسائر التي تلحق بسبل عيشهن جراء الكوارث البيئية قد تكون غير موثقة أو معترف بها.



وذكر التقرير أن المرأة تصدرت الحركات المناهضة لتغير المناخ بدءا من "أيام الجمعة من أجل المستقبل" بقيادة الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، إلى مبادرة "الجيل الأخضر" بقيادة الناشطة الكينية إليزابيث واثوتي، وصولا إلى حركة "رايس أب" بقيادة الناشطة الأوغندية فانيسا ناكاتي، وهو ما يجعل المرأة في طليعة تحركات المناخ العالمية.



ووافقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب27) والذي عقد في مدينة شرم الشيخ، على إنشاء صندوق "خسائر وأضرار" لدعم البلدان النامية المعرضة بشكل خاص لتغير المناخ. وهي فكرة ساعدت الناشطات في تحويلها من هامشية إلى رئيسية، بحسب التقرير.



• الموجة الخضراء في أمريكا اللاتينية



في عام 2022، واصلت الحركة الشعبية للنساء المطالبات بالاستقلالية الإنجابية مسيرتها عبر أمريكا اللاتينية، منذ أن بدأت ما يسمى بالموجة الخضراء في الأرجنتين عام 2003، وأشار التقرير إلى أن الموجة الخضراء امتدت إلى كولومبيا وتشيلي والمكسيك والإكوادور وبيرو.



وفي كولومبيا، احتفلت النساء بقرار المحكمة الدستورية لصالح إلغاء تجريم الإجهاض حتى 24 أسبوعًا من الحمل في 21 فبراير الماضي. في المقابل ألغت المحكمة العليا الأمريكية، في يونيو الماضي، حكمًا صدر منذ 50 عامًا معروفا باسم "رو ضد ويد" يضمن حق المرأة في الإجهاض، حيث أصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية الإجهاض.



• المزارعات في أوكرانيا



أشارت "فورين بوليسي" إلى وجود 10 آلاف امرأة تدير مشاريع زراعية في أوكرانيا وتكافح من أجل مواكبة الإنتاج رغم الهجوم الروسي على بلادهن في فبراير الماضي.



ومع ذلك، استمرت المزارعات الأوكرانيات في رعاية وإطعام الجنود، فضلاً عن القتال لضمان وصول محاصيلهن إلى الأسواق، حتى باتت ترى النساء الطعام على أنه فرصتهن للقيام بدورهن في المجهود الحربي، بحسب "فورين بوليسي".



ونقلت المجلة الأمريكية عن مزارعة أوكرانية قولها: "نجهز الجنود للقتال، هذه هي أسلحتنا".



• الأفغانيات تقاومن طالبان



أصدرت حركة طالبان الأفغانية منذ سيطرتها على الحكم، قرارت تأمر النساء بالبقاء في منازلهن، وتمنعهن من معظم الوظائف، كما أعادت فرض غطاء الوجه الإلزامي في الأماكن العامة، وحظرت سفر المرأة بدون ولي أمرها. حيث أصبحت تلك القرارات تحرم المرأة من الرعاية الصحية والتعليم والعمل.



وأشارت الأمم المتحدة إلى إن الدخل المفقود من منع النساء من العمل قد يكلف أفغانستان ما يصل إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يغرق البلاد في فقر أعمق ويؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.



وعلى الرغم من هذه الأزمات، تنتفض بعض النساء الأفغانيات في احتجاجات نادرة، معرضين أنفسهن لمخاطر شخصية كبيرة، بحسب المجلة.