باكستان تصدر خطة خاصة بالعاصمة في مواجهة المخاوف الأمنية المتزايدة

أصدرت شرطة العاصمة الباكستانية "إسلام آباد"، اليوم الثلاثاء خطة "خاصة" للبقاء في حالة تأهب قصوى، وذلك في ضوء التهديدات الأمنية المتزايدة.

وذكرت صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية، أنه وفقًا للخطة، أقامت الشرطة 25 نقطة تفتيش مؤقتة في جميع أنحاء المدينة وتراقب باستمرار نقاط الدخول في المنطقة الحمراء من العاصمة إسلام آباد، حيث توجد المباني الحكومية والسفارات الأجنبية، باستخدام كاميرات المدينة الآمنة.

وأكدت الشرطة في تغريدة في الصباح الباكر أنها تراقب أيضًا حركة ركاب المترو من خلال تسجيلات الفيديو.

كما طلبت من الرعايا الأجانب حمل وثائق هويتهم معهم وطلبوا من أصحاب العقارات "تسجيل المستأجرين والموظفين في أقرب مركز شرطة أو مركز خدمة".

وأكدت شرطة إسلام آباد أنه سيتم التحقيق مع أولئك الذين يستأجرون عمالاً محليين أو أجانب غير مسجلين.

كما أصدرت الشرطة تعليمات للمواطنين بالإبلاغ عن أي نشاط غير عادي على خط المساعدة.

وتأتي هذه الخطة الخاصة بعد يومين من إصدار حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وأستراليا إرشادات لمواطنيها في باكستان، تحظر على مواطنيها في البلاد زيارة فندق خمس نجوم في إسلام آباد بسبب التهديد المحتمل بشن هجوم إرهابي.

وأصدرت الدول هذه التحذيرات عقب انفجار سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش في العاصمة إسلام آباد الجمعة الماضية أسفر عن مقتل مسؤول في الشرطة وإصابة عدد آخر وقال مسؤولون بالشرطة وشهود إن هذا هو أول هجوم انتحاري في العاصمة منذ أكثر من ثماني سنوات.

ووقع التفجير، الذي أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليته عنه، بالقرب من مقر الشرطة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المباني الحكومية التي تضم البرلمان ومكاتب عليا أخرى.

ومنذ ذلك الحين، كانت إسلام آباد في حالة تأهب قصوى مع تشديد الترتيبات الأمنية.