إعلام بني سويف تطلق مبادرة رفقا وإكراما لدعم كبار السن

أطلقت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، مبادرة "رفقا وإكراما" لدعم كبار السن، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف الدكتور سامح المراغي، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، وبحضور الدكتور محمد زين عبد الرحمن عميد الكلية السابق، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، والطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة، بتلك المبادرة والتي تتماشى مع الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه كبار السن من خلال توفير الرعاية الصحية الشاملة، وإطلاق حملات التوعية بأمراض الشيخوخة وغيرها التي تصيب كبار السن، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية من خلال مبادرات "حياة كريمة" بأشكالها المتنوعة.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، أن المبادرة تتضمن نشر ثقافة التعامل مع كبار السن على المستوى الأكاديمي، وذلك من خلال التواصل مع شرائح من كبار المسنين وبعض المتخصصين على تقديم الخدمات والأنشطة المتنوعة إليهم، بجانب تنمية روح المشاركة لدى أفراد المجتمع لمساعدتهم وحسن معاملتهم.

يذكر أن المبادرة لاقت استحسانا من الجمهور وتفاع الكثير معها، خاصة بعد إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق الطلاب كود للمسنين لتغطية جميع قضاياهم في وسائل الإعلام، وسيتقدمون به إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر.