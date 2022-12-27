 أمريكا: 26 قتيلًا على الأقل في أسوأ عاصفة ثلجية منذ 50 عامًا - بوابة الشروق
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أمريكا: 26 قتيلًا على الأقل في أسوأ عاصفة ثلجية منذ 50 عامًا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 1:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 1:15 ص

لقى 26 شخصًا على الأقل مصرعهم في العاصفة الثلجية في غرب نيويورك، حسبما أعلن مسؤولون اليوم /الاثنين/ في العاصفة الثلجية الأكثر عنفا في المنطقة منذ 50 عامًا على الأقل.
وقال المدير التنفيذي لمقاطعة "إيري" مارك بولونكارز -خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم- إن الطرق ما تزال غير مؤهلة بعد للسير ولا يزال ما يقرب من 10000 شخص بدون كهرباء، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
ويكافح رجال الإنقاذ لتحرير الأشخاص المحاصرين في سياراتهم، بينما ينفد الطعام من الأشخاص العالقين في الملاجئ ودور رعاية المسنين.
وأضاف بولونكارز: "هذه هي الأسوأ على الأرجح في حياتنا وربما في تاريخ المدينة. هذه ليست النهاية بعد."
كانت خدمة الأرصاد الجوية قد حذرت من أن المزيد من العواصف الباردة ستصل من كندا يمكن أن تتسبب في مزيد من الثلوج عبر السهول الكبرى والغرب الأوسط يوم الاثنين، وسيظل النصف الشرقي من البلاد في حالة تجمد شديد.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول اليوم إن المسؤولين المحليين طلبوا من الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان حالة الطوارئ، مما يوفر موارد إضافية للولاية.

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