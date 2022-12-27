ضبط فتاة وشخصين بحوزتهم مواد مخدرة حال عبورهم قناة السويس

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ضبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، فتاة وشخصين بحوزتهم مواد مخدرة حال عبورهم قناة السويس، في 3 وقائع مختلفة.

الواقعة الأولى، ضبط فتاة -مقيمة بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية- حال عبورها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس، وبحوزتها" 5 لفافات حشيش وزنت 500 جرام، هاتف محمول".

والواقعة الثانية، ضبط عامل، له معلومات جنائية -مقيم بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية- حال عبوره من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس، وبحوزته "كمية من نبات الهيدرو المخدر وزنت 200 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول".

والواقعة الثالثة، ضبط شخص، له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة بورسعيد- حال عبوره المنفذ متجهاً إلى خارج مدينة بورسعيد، وبحوزته "7 أكياس بلاستيكية لمخدر الآيس وزنت 20 جراما، سلاح أبيض، مبلغ مالى، هاتف محمول".

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها، لا سيما جرائم التهريب عبر المنافذ المختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.