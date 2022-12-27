الصين تتعهد بتوفير المزيد من الإعانات المالية لتعزيز الطلب المحلي

أفاد إشعار صادر عن لجنة تنظيم أعمال البنوك والتأمينات في الصين، بشأن ترتيبات العمل في العام المقبل، بأنه من المقرر أن تعطي السياسات المالية الأولوية لدعم التعافي والتوسع في الاستهلاك، كما ستوفر المزيد من الإعانات المالية للقطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا، ولاسيما الشركات الصغيرة والفردية.



ونقلت وكالة "بلومبرج للانباء اليوم الثلاثاء عن الإشعار أن السياسات المالية ستعمل على تحسين المنتجات والخدمات المالية، وتشجيع استخدام مركبات الطاقة الجديدة والأجهزة المنزلية الخضراء.



يأتي ذلك بالاضافة إلى تحسين عروض المنتجات المالية، وزيادة دخل الأفراد من خلال قنوات مختلفة، وتحسين ميزانيات الأسرة.



وأكد الإشعار مجددا على دعم الاحتياجات السكنية الضرورية، وسياسات ائتمان الإسكان الخاصة بالمدن.