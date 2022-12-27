 الخارجية البلغارية تستدعي السفيرة الروسية - بوابة الشروق
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الخارجية البلغارية تستدعي السفيرة الروسية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 9:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 9:59 م

استدعت وزارة الخارجية البلغارية السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، للحديث حول إدراج الصحفي خريستو جروزيف، على قائمة المطلوبين الفيدراليين بروسيا.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - "نبلغكم أنه نظرا لأن وزارة الشؤون الداخلية في روسيا، وضعت الصحفي الاستقصائي البلغاري خريستو جروزيف، على قائمة المطلوبين الفيدراليين، فقد تم استدعاء السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، لحضور اجتماع في وزارة الخارجية في أول يوم عمل بعد الإجازة".

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد أعلنت أمس أن الصحفي البلغاري خريستو جروزيف مطلوب داخل الأراضي الروسية.

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