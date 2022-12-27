مدربة منتخب ألمانيا للسيدات: التطور في كرة القدم النسائية لا يزال بطيئا للغاية

قالت مارتينا فوس تيكلينبورج مدربة المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، إنها تعتقد أن التطور في الكرة النسائية في ألمانيا لا يزال بطيئا للغاية، وذلك بعد أن قادت المنتخب للفوز بالمركز الثاني في بطولة أوروبا التي أقيمت في يوليو الماضي.

وكان المنتخب الألماني قد خسر أمام نظيره الإنجليزي 1 / 2 بعد وقت إضافي في نهائي البطولة الأوروبية، وقد سجلت المباراة أعلى معدل مشاهدة تليفزيونية لبرنامج في ألمانيا خلال عام 2022 حيث تابعها 18 مليون مشاهد.

وقالت فوس تيكلينبورج في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" نشرتها اليوم الثلاثاء :"نحن نستحق التنافس خلال وقت الذروة في المستقبل."

وأضافت :"لكننا كمنتخب وطني، لا يمكننا حقا أن نبدأ ونمضي قدما في كل شيء وحدنا. نحن بحاجة إلى الشركاء: الرابطة والأندية ومراكز تطوير الشباب والاتحاد الألماني لكرة القدم... أرى أن العمليات لا تزال تسير ببطء شديد. نحن بحاجة إلى المزيد من التكاتف."

ولا تزال كرة القدم النسائية في ألمانيا تواجه بعض المشكلات.

وقالت فوس-تيكلينبورج /55 عاما/ :"لا تزال لدينا العديد من اللاعبات في البوندسليجا غير محترفات نظرا لأنه يتعين عليهم العمل بدوام جزئي. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك افتقاد للدعم في بعض الأماكن فيما يتعلق بالطواقم الطبية."

لكنها أشارت أيضا إلى أن هناك بعض الجوانب التي تدعو للبهجة.

وأوضحت فوس-تيكلينبورج :"كانت هناك العديد من النقاط البارزة وكذلك الحضور الجماهيري القياسي خلال هذا الموسم حتى الآن... كذلك نرى طفرة في الاهتمام بقطاع الناشئات."

وأضافت :"معدل النمو في قطاع الناشئات ارتفع بنسبة 150 % مقارنة بالعام السابق. قال لي العديد من أولياء الأمور وكذلك الأطفال إن لاعبات المنتخب الألماني أصبحن نموذجا يحتذى به، وإن العديد من الفتيات ترغبن في اتباع خطواتهن."