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تقرير: إسبانيا تعلن عن خطوات جديدة لتخفيف تداعيات التضخم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 11:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 11:32 م

تعتزم الحكومة الإسبانية إعلان مجموعة جديدة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الضغوط التضخمية الناجمة جزئيا عن حرب أوكرانيا، بحسب ما نقلته صحيفة "آل بايس" الإسبانية، عن مصادر في الائتلاف الحاكم، لم تفصح عن هوياتها.

 

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن الاجراءات الجديدة تتضمن دفع مبلغ 200 يورو إلى 4.2 مليون أسرة ممن يقل دخلها السنوي عن 27 ألف يورو.

 

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية التي تشمل الخبز والحليب والجبن والبيض والفواكه والخضروات والبطاطس والحبوب، إلى صفر% بدلا من 4%.

 

كما تشمل الإجراءات خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الزيوت والمعكرونة (الباستا) إلى 5% بدلا من 10%.

 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الصحيفة أن المبلغ النهائي، لا يزال قيد المناقشة، وكذلك تفاصيل شروط الاستحقاق، ومن المقرر أيضا تمديد خفض ضريبة القيمة المضافة الحالية على الطاقة إلى 5٪.

 

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن ينهي اجتماع الوزراء اليوم الثلاثاء دعم سعر البنزين البالغ 0.20 يورو للتر الساري منذ مطلع أبريل الماضي.


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