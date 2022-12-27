شبان مسلمون يقدمون سلال هدايا في بريطانيا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة

قالت جمعية الشباب المسلم الأحمدية اليوم الاثنين، إنها تسعى لمساعدة المواطنين في جميع أنحاء بريطانيا خلال أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك من خلال تقديم سلال هدايا مجانية لأي شخص يقضي فترة الأعياد بمفرده أو يمر بوقت عصيب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن محمد أكبر، القائد الإقليمي بالجمعية، قوله إن المبادرة تهدف إلى القيام بشيء إيجابي في الوقت الذي يعاني فيه الكثيرون خلال عطلة عيد الميلاد.

وأضاف أكبر: "لقد قال النبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) إن كل معروف صدقة".

واستطرد أكبر:" هناك حاجة حقيقية لمساعدة أولئك الذين يمرون بوقت عصيب ، ولهذا قررنا إطلاق مبادرة سلة الهدايا هذا العام على أمل أن يدخل هذا العمل بعض السرور على قلوب من يستحقونه خلال فترة الأعياد هذه."

وأطلقت الجمعية مبادرة سلة الهدايا بالشراكة مع مؤسسة "ماري كوري" الخيرية ، التي تقدم الدعم والرعاية للأشخاص المصابين بأمراض تؤدي للوفاة .

ويمكن ترشيح الأشخاص للحصول على سلة الهدايا من قبل الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو الزملاء أو الجيران ، وتم تلقي أكثر من 400 طلب من 40 مدينة وبلدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

في يوم عيد الميلاد، حشدت الجمعية مئات المتطوعين في 22 منطقة في جميع أنحاء البلاد، وسافرت آلاف الأميال لتسليم سلال الهدايا يدويا.