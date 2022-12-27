محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن حياة كريمة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعًا مع المهندس عبدالسلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية؛ لمناقشة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في قرى "حياة كريمة"، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام وأعضاء المكتب الفني.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ موقف 15 مشروعا جار العمل بهم داخل قرى زفتى، تتنوع ما بين محطات رفع، وشبكات انحدار، وخطوط طرد، ووصلات ومحطات معالجة.

وشدد المحافظ، على الانتهاء من الأعمال المدنية لحين ورود الأجهزة والمعدات.

وأشار رحمي، إلى أن قطاع الصرف الصحي من القطاعات التي شهدت نسب إنجاز مرتفعة، وتنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي للصرف الصحي 140 مشروعا، تم نهو 125 منها، وجار العمل على نهو 15 بنسبة إنجاز وصلت إلى 93% بإجمالي تكلفة 680 مليون جنيه.