المحكمة العليا في ميشيجان: ترامب مؤهل لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية

فاز دونالد ترامب بجولة أخرى في المعركة القانونية الرامية لإبعاده عن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية ميشيجان العام المقبل، بعد أن أقرت المحكمة العليا في الولاية بحكم محكمة أدني درجة يقضي برفض المحاولات المبذولة لمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير عام 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحكمة العليا في الولاية المتأرجحة رفضت، اليوم الأربعاء، طلبا للطعن في قرار لصالح ترامب، قائلة إنها "غير مقتنعة بأنه يجب على المحكمة أن تعيد النظر في الحيثيات المُقدمة".

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن هذا الحكم يقر بصحة قرار صدر في نوفمبر، وهو قرار لم يتناول مسألة ما إذا كان يحق لترامب خوض الانتخابات العامة.

وقال القاضي إنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يمكن تطبيق حظر دستوري على متمردين يشغلون مناصب عامة في انتخابات نوفمبر، لكنه أشار إلى أنه يعتقد أن هذه مسألة "سياسية" يجب على الكونجرس أن يحسمها، وليس المحاكم.

ويأتي هذا القرار بعد أن قضت المحكمة العليا في كولورادو بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، مما أطلق معركة قانونية تتجه نحو المحكمة العليا الأمريكية.