 رئيسة وزراء إيطاليا تؤجل مجددا مؤتمرها الصحفي في نهاية العام - بوابة الشروق
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رئيسة وزراء إيطاليا تؤجل مجددا مؤتمرها الصحفي في نهاية العام

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 9:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 9:17 م

أرجأت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، مؤتمرها الصحفي لنهاية العام، وذلك للمرة الثانية، لإصابتها بالإنفلونزا.

وكان من المقرر عقد المؤتمر غدا الخميس، ولم يتم تحديد موعد جديد بعد.

وكانت ميلوني، رئيسة حزب "أخوة إيطاليا" القومي اليميني، تعتزم في البداية عقد المؤتمر قبل عيد الميلاد (الكريسماس).

ولا تجري ميلوني مقابلات صحفية كثيرا، ونشرت صورا ظهرت فيها وابنتها أمام شجرة كريسماس، عبر تطبيق إنستجرام خلال عطلة عيد الميلاد. كما وجهت رسالة للإيطاليين بهذه المناسبة.

وتولت ميلوني رئاسة الحكومة الإيطالية في أكتوبر من العام الماضي.

ومن المقرر أن تتولى إيطاليا رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، مطلع العام المقبل، وسوف تستضيف قمة المجموعة في منتصف يونيو في بوليا بجنوب البلاد

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