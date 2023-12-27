أوكرانيا: إسقاط 32 من أصل 46 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان، أن روسيا شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة هجومية على أوكرانيا خلال الليل، وأنه تم إسقاط 32 من أصل 46 طائرة مسيرة.



وقال البيان "شن الغزاة الروس هجمات باستخدام 46 طائرة مسيرة من نوع شاهد-136/131 على أوكرانيا مرة أخرى خلال الليل. ودمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 32 طائرة مسيرة هجومية"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".



تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق صافرات إنذار بشأن غارات جوية في مناطق أوديسا وخميلنيتسكي وخيرسون وميكوليف صباح اليوم الأربعاء. وحذرت القوات الجوية الأوكرانية السكان من تهديد الطائرات المسيرة، داعية الأشخاص إلى التوجه إلى الملاجئ.