الجيش الروسي يرسل قمرا اصطناعيا عسكريا إلى الفضاء

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر إطلاق صاروخ "سويوز -2.1 في"، الذي يحمل قمرا اصطناعيا، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن القمر الاصطناعي يتم إطلاقه لأغراض عسكرية من قاعدة بليسيتسك في مقاطعة أرخانجيلسك.

وأكدت الدفاع أن "القمر الاصطناعي الذي تم إطلاقه بنجاح، سيكون في مداره في الوقت المحدد وسيعمل على توفير المعلومات اللازمة للجهات المختصة في الوقت المناسب."

وصرّح المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية، سيرجي تشيميزوف، صباح اليوم الأربعاء، بأن روسيا ابتكرت مسيرات جديدة من سلسلة "سوبركام" تتمتع بحماية عالية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية.

وقال تشيميزوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "يجرى حاليا في روستيخ تصنيع مركبة جوية مسيّرة أخرى من سلسلة سوبركام، وهي متوفرة بنسخة الاستطلاع والنسخة التفجيرية، ويتم اختبار المسيرات التفجيرية وفحص خصائصها التقنية".