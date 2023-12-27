عرضت قناة «الجزيرة» مشاهد من استهداف عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأظهرت اللقطات استهداف عناصر القسام، لجنود وضباط لواء جولاني في كمائن، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما كشفت اللقطات لأول مرة، عن طريقة تخطيط «القسام» لعملياتها ضد جنود وآليات الاحتلال، إذ أظهرت أحد العناصر وهو يتحدث هاتفيًا مع آخرين لتنفيذ مهمة في حي الشجاعية.

وأصدر العنصر أوامره بعد رصد مجموعة من جنود الاحتلال في المنطقة: «إحنا بعد ما يتعدوا من عندنا حنعطيك معلومة إن شاء الله، أقولك قربوا، بتبعتوا المستطلع، بعدين الرامي ومساعدو والمصور، بتروحوا إن شاء الله تنفذوا ضربتكم وترجعوا».

وظهر عناصر القسام الموكلون بتنفيذ المهمة في أحد المنازل المدمرة، وهم يرصدون القوة المستهدفة باستخدام الكاميرا، ثم أطلقوا قذيفة أدت إلى إيقاع القوة ما بين قتيل وجريح.

ووثقت اللقطات لحظة تفجير منزل آخر بجنود الاحتلال، وكتب العناصر على جدار أحد البنايات: «كتائب القسام، طوفان الأقصى، تم تدمير 3 آليات (دبابة) والاشتباك مع الجنود من هذا البيت».