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رد فعل مثير لبنزيما بعد خسارة الاتحاد أمام النصر بخماسية

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 7:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 7:12 م

أثار المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مساء اليوم الأربعاء، الجدل بعد خسارة فريق الاتحاد أمام نظيره النصر بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/24.

وقام المهاجم الفرنسي المُخضرم كريم بنزيما، بتعطيل حسابه الشخصي على «إنستجرام»، عقب الخماسية المُذلة التي تعرض لها اتحاد جدة على يد رفقاء كريستيانو رونالدو .

وأقيمت المباراة على ملعب «الأمير عبدالله الفيصل»، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 من مسابقة دوري روشن السعودي.

ليتلقى الاتحاد السعودي هزيمته الثالثة على التوالي بمسابقة دوري روشن، لتتصعب رحلته في الحفاظ على لقبه.


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