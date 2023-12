ما زالت الحرب على غزة لم تضع أوزارها بعد، حيث اقتربت من الشهر الرابع مخلفة آلاف الشهداء والجرحى والمباني المتهالكة والمستشفيات والبنى التحتية للقطاع.

وفي نهاية 2023، تستعرض "الشروق" حصاد الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما يتعلق بالشائعات التي أطلقتها الآلة الإعلامية للاحتلال الإسرائيلي.

• أسماء حراس الأسرى

في يوم 13 نوفمبر، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو على منصة إكس، من داخل مستشفى الرنتيسي، وظهر في الفيديو المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاغاري، يشير إلى ورقة مكتوبة باللغة العربية ومعلقة على حائط إحدى الغرف في المستشفى، مدعيًا أنها قائمة حراس حيث يكتب كل إرهابي اسمه، ويكون لديه نوبة عمل خاصة به لحراسة الرهائن الذين كانوا هنا، وفقًا لزعمه.

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas' subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza's Rantisi hospital on the other side.



Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH