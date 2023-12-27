إعلان إقليم النيل الأزرق منطقة علاجية للنازحين والعائدين في السودان

رحب حاكم إقليم النيل الأزرق في السودان الفريق أحمد العمدة بادي، بمبادرة الشرطة إعلان إقليم النيل الأزرق منطقة علاجية لكافة النازحين والعائدين من كافة مناطق السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الاربعاء عن بادي قوله إن "المبادرة إنسانية فى المقام الأول ولا علاقة لها بالسياسة"، معربا عن تقديره لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة لتعاونها مع الإقليم فى كافة المجالات مستعرضا موقع الإقليم الاستراتيجي وتميزه .

وأوضح بادي أن الإقليم سيستقبل اعدادا كبيرة من النازحين خلال الأيام القادمة وسيحتاجون إلى الإسعافات وتوفير العلاجات لذوى الأمراض المزمنة ، لافتا إلى أن عددا من المستشفيات بالإقليم فى حاجة للدعم بالمعدات والكوادر لإنجاح المبادرة داعيا إلى أهمية دعم وإسناد الأقاليم والولايات المتأثرة بالنزوح.

وأكد ترحيب حكومته بالكوادر الطبية المتخصصة القادمة من مدنى والخرطوم، داعيا المجتمع الدولى والإقليمي إلى ضرورة الاهتمام بدعم خدمات المياه والتعليم.

وأضاف بادي أن "ما يحدث فى السودان يعد احتلالا واستعمارا"، داعيا إلى "نبذ القبلية والعنصرية وعدم الالتفات للشائعات الرامية إلى إضعاف القوات المسلحة"، مؤكدا أن "العام القادم سيكون عام السلام والتنمية الشاملة بالإقليم".