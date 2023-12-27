بيني جانتس: المراحل المقبلة من الحرب على غزة قوية ومفاجئة

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن بلاده تعتزم مواصلة استهداف البنى التحتية والأنفاق في غزة، مشيرًا إلى أن «المراحل المقبلة من الحرب ستكون قوية ومفاجئة».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الوضع على الجبهة الشمالية محل دراسة أمام مجلس الحرب، مشددًا على أهمية تغييره.



وأكمل: «الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل يجب أن يتغير ووقت الدبلوماسية ينفد.. إذا لم يبتعد حزب الله عن الحدود فإن الجيش الإسرائيلي سيجبره على ذلك».



وانتقد البعض الذين قال إنهم «يعملون على تفكيك الحكومة ويضرون بالحرب وقادة الجيش»، مناشدًا إياهم دعم الدولة وعائلات المحتجزين.



واستطرد: «في الأيام الأخيرة، هناك من يسمحون لأنفسهم بالعودة لـ7 أكتوبر والإضرار بالحرب، وهناك من يسمح بالطعن في قادة الجيش الذين يعملون ليل نهار للحفاظ على أمننا، التمزق بيننا هو الوقود الذي يشعله أعداؤنا».



وعن موعد انسحابه من الحكومة، عقب: «لسنا في الحكومة من أجل أن نبقى، ولكن لأجل أن ننتصر، نحن موجودون لمواصلة الحرب وإعادة المحتجزين وتحقيق الأهداف التي حددناها».