الضباب الكثيف يعوق حركة الطيران والقطارات في الهند

أثر الضباب الكثيف في شمال الهند اليوم الأربعاء على حركة أكثر من 110 طائرات في مطار دلهي، حيث انخفضت الرؤية إلى 25 مترا، مما عرقل حركة الطيران.

وذكرت شبكة "ان دي تي في" الهندية، أن مكتب الأرصاد أصدر تحذيرا بشأن "وجود ضباب كثيف للغاية" في شمال العاصمة نيودلهي، مع استمرار الطقس البارد. كما أعلنت شركة نورثرن للسكك الحديدية عن تأخر وصول نحو 25 قطارا إلى دلهي.

وفي ظل الضباب الكثيف الذي خيم على الطرق، وقعت عدة حوادث في أنحاء ولاية أوتار براديش. ولقى شخص حتفه وأصيب 12 آخرون عقب تصادم عدة سيارات على طريق اجرا-لوكنوي السريع.

وتوقعت إدارة الأرصاد الهندية أن يخيم ضباب كثيف إلى كثيف للغاية" فوق البنجاب وهاريانا ودلهي وراجستان ومادهيا براديش.