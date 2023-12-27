دير سانت كاترين يعلن موعد الغلق أمام الزوار خلال عام 2024

أعلنت إدارة دير سانت كاترين بجنوب سيناء، مواعيد غلق الدير خلال عام 2024، وعدم استقبال زوار مدينة سانت كاترين سواء كانوا من المصريين أو الأجانب من جميع أنحاء العالم، واقتصار الصلاة في الكنيسة على الرهبان فقط.

وأوضح البيان الدير يفتح أبوابه لاستقبال الزوار يوميًا بداية من الساعة 8:45 صباحا حتى الساعة 11:30 صباحا، ويفتح الدير أبوابه يوم الجمعة بداية من 10:45 صباحا حتى الساعة 11:30 صباحا، فيما عدا أيام الإجازات البالغ عددها 27 يومًا على مدار عام 2024.

وجاء في البيان الذي أعلنته إدارة الدير، أنه سيجري غلق الدير خلال أيام "6، 18، 19، 27" من شهر يناير المقبل أي ما يعادل 4 أيام. وغلقه يوم واحد فقط خلال شهر فبراير المقبل، وهو 15، كما سيجري غلق الدير 3 أيام خلال شهر مارس، وهم أيام "18، 19، 20".

كما سيجري غلق الدير يوم فقط خلال شهر أبريل، وهو يوم 27، وفي شهر مايو سيجري غلق الدير لمدة 7 أيام، وهم أيام " 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8"، وفي شهر يونيو سيجري الغلق لمدة يومين هم " 13، 24"، وسيجري غلق الدير يومًا فقط في شهر يوليو هو يوم 12، وسيجري الغلق لمدة يومين خلال شهر أغسطس وهم أيام "19، 28"، كما سيجري الغلق خلال أيام "21، 27" من شهر سبتمبر، وسيجري فتح الدير على مدار شهر أكتوبر.

ومن المقرر أن يجري غلق الدير يوم واحد فقط خلال شهر نوفمبر، وهو يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، ويغلق الدير على مدار 4 أيام خلال شهر ديسمبر، وهم أيام 4"، 6، 7، 9".