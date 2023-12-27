سفارة إسرائيل بسول تحذف مقطع فيديو لهجوم افتراضي لحماس على كوريا الجنوبية

حذفت السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو مثيرا للجدل، عن واقعة خيالية تتعرض فيها سول لهجوم من حركة حماس، وذلك بعد أن أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن قلقها إزاء الأمر.

وذكرت صحيفة "كوريا هيرالد"، أن السفارة قامت أمس الثلاثاء، بتحميل مقطع الفيديو على قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر هجوما إرهابيا محتملا في سول خلال عيد الميلاد (الكريسماس).

وبحسب الصحيفة، تظهر أم شابة وهي تنظر إلى هاتفها المحمول الذي يصدر فجأة تحذيرا من غارة جوية بينما تشاهد ابنتها وهي تردد ترانيم عيد الميلاد في عرض للمواهب المدرسية، وسرعان ما تدوي أصوات إطلاق النار والانفجارات في أرجاء المدينة.

وتتعرض الأم، المخضبة بالدماء، للاختطاف من قبل مسلحين، ورغم جهودها للبحث عن ابنتها، فإنها لا ترى سوى القفاز الأحمر الذي كان قدم لها كهدية، ملقى على الأرض.

ثم يظهر عنوان مترجم، يقول: "تخيل لو حدث لك ذلك ماذا ستفعل؟"، ثم قائمة بعدد قتلى وحقائق أخرى عن هجوم حماس الواسع والمباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت السفارة الإسرائيلية إنه جرى إنتاج مقطع الفيديو بهدف مساعدة الكوريين الجنوبيين على استيعاب أفضل لمشاعر شعب دولة الاحتلال، ولكنها حذفته من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إثر تصاعد انتقادات الرأي العام.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية: "لا يمكن تبرير ما قامت به حركة حماس من قتل واختطاف لمدنيين إسرائيليين، ولكن ليس من الملائم أن تقوم السفارة الإسرائيلية في كوريا بإنتاج وتوزيع مقطع فيديو يقارن ذلك بالوضع الأمني في دولة أخرى".