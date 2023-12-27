عواصف تودي بحياة 8 أشخاص على الأقل في أستراليا

لقي ستة أشخاص حتفهم في كوينزلاند وتوفي آخران في فيكتوريا عندما اجتاحت عواصف جنوب شرق أستراليا في يوم عيد الميلاد.

وتم انتشال جثث ثلاثة رجال / 48 و 59 و 69 عاما /بعد انقلاب قارب في خليج موريتون ، قبالة ساحل بريسبان ، أمس الثلاثاء وعلى متنه 11 رجلا ، حسبما قال أندرو بيلوتو من شرطة كوينزلاند اليوم الأربعاء.

وأضاف بيلوتو أن الرجال الـ 11 الذين كانوا على متن القارب كانوا في رحلة صيد سنوية، موضحا أنه تم إنقاذ الرجال الثمانية الآخرين الذين كانوا على متن القارب ونقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح لا تهدد حياتهم.

وقالت شرطة كوينزلاند اليوم إنه تم العثور على جثة امرأة مفقودة /40 عاما/.

ولا تزال الشرطة تبحث عن رجل / 46 عاما/.

وقالت شرطة كوينزلاند إن فتاة /9 سنوات/ كانت قد فقدت من إحدى ضواحي بريسبان يوم الثلاثاء "تم العثور عليها ميتة بعد عملية بحث مكثفة". وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن الفتاة فقدت في مصارف مياه الأمطار.

كما لقيت امرأة / 59 عاما/ حتفها جراء سقوط شجرة في جولد كوست ، جنوب بريسبان ، وسط عواصف عيد الميلاد ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسترالية.

وقال رئيس وزراء كوينزلاند الجديد ستيفن مايلز إن العواصف ، خاصة تلك التي حدثت في يوم عيد الميلاد ، كانت "غير مسبوقة".