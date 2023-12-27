لافروف: الناتح المحلي الإجمالي لدول بريكس الموسعة سيتجاوز ناتج دول مجموعة السبع

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار في موسكو، إن مجموع الناتح المحلي الإجمالي لدول مجموعة بريكس بعد انضمام الأعضاء الجدد في المجموعة في عام 2024 سيتجاوز بدرجة كبيرة مجموع الناتح المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن لافروف قوله إن "الناتج المحلي الإجمالي المجمع لدول بريكس بتشكيلتها الجديدة سيتجاوز بشكل كبير الناتج المحلي الإجمالي المجمع لمجموعة السبع".

وأشار لافروف إلى أن نصيب دول الجنوب العالمي والشرق العالمي في الاقتصاد العالمي يتزايد.

وأوضح أن هذا يحدث بشكل خاص نتيجة للأخطاء المتعددة والخطوات غير المقبولة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف لافروف أن "هذا الاتجاه سيزداد قوة، بما في ذلك فيما يتعلق بتوسع مجموعة بريكس".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو ونيودلهي لا تقبلان تشويه مبادئ القانون الدولي وتؤكدان ضرورة تطوير الأسواق الحرة والمنافسة العادلة.

وقال لافروف "لقد تزعزعت الثقة في الغرب بشكل كبير، لذلك هناك أسباب أكبر الآن للاعتماد على دور الأغلبية العالمية في تنمية الاقتصاد العالمي، ليس على حساب أحد، ولكن على أساس المنفعة المتبادلة".

يذكر أن مجموعة بريكس تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وفي أعقاب قمة بريكس التي عقدت في الفترة من 22 وحتى 24 أغسطس الماضي في جوهانسبرج، أعلن رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا عن توسيع المجموعة.

واعتبارا من أول يناير 2024، سينضم الأعضاء الجدد وهم مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا بشكل رسمي إلى بريكس.

وقد تمت دعوة الأرجنتين أيضا للانضمام إلى المجموعة إلا أن الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس خافيير ميلي، المنتقد لبريكس، تدرس حاليا ما إذا كانت بوينس ايرس ستنضم إلى المجموعة أم لا. ومن المقرر أن تتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجموعة اعتبارا من أول الشهر المقبل.