 ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 29.5% خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 29.5% خلال الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 9:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 9:55 ص

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات الصناعية الكبرى في الصين خلال نوفمبر الماضي للشهر الرابع على التوالي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني، بلغ إجمالي أرباح الشركات الصناعية الرئيسية  التي لا يقل دخل نشاطها الرئيسي عن 20 مليون يوان (2.82 مليون دولار) سنويا، زاد بنسبة 29.5% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وعزز قطاع صناعة المعدات دوره كمحرك مهم لنمو الأرباح في الشهر الماضي، من خلال زيادة أرباحه بنسبة 16.2% بعد التقدم المهم  الذي تحقق في تحديث سلاسل التصنيع، بحسب يوو وينينج الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني.

وتباطأت وتيرة تراجع أرباح قطاع إنتاج المواد الخام، مما ساهم بصورة أكبر في زيادة الأرباح الصناعية.

ووصلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى خلال أول 11 شهرا من العام الحالي إلى 6.98 تريليون يوان، بانخفاض نسبته 4.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي وهو ما يقل عن نسبة التراجع المسجلة في أول 10 شهور بمقدار 3.4 نقطة مئوية.

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