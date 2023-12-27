بولندا تصفي محطات الإذاعة والتلفزيون العامة

قررت حكومة رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك تصفية محطات التلفزيون والإذاعة العامة بعد أن استخدم رئيس البلاد حق النقض (الفيتو) ضد تشريع يسمح بتقديم دعم مالي لوسائل الإعلام التي تديرها الدولة، في خضم أزمة سياسية تتعلق محطات البث.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الثقافة البولندي بارتلوميج سينكيفيتش قوله، اليوم الأربعاء، إنه تم تصفية محطة تليفزيون "تليفيزيا بولسكا إس أيه"، وإذاعة "راديو بولسكي إس أيه"، ووكالة أنباء "بولسكا أجينسيا براسوا"، إثر "تعليق التمويل" بسبب استخدام الرئيس أندريه دودا حق النقض ضد التشريع.

وقالت وزارة الثقافة إن من شأن التصفية أن تساعد في إعادة هيكلة وسائل الإعلام العامة بكفاءة، وتجنب تسريح العمال في ظل نقص التمويل العام.