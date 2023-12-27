مسؤول ألماني: الخلافات داخل الائتلاف الحاكم أحد أساب صعود حزب البديل

اعتبر زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا رولف موتزينيتش، أن الخلافات داخل الائتلاف الحاكم هي أحد أسباب صعود حزب البديل من أجل ألمانيا في البلاد.

وأضاف موتزينيتش في تصريحات لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية نشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء: "لدينا نصيب من اللوم في هذا، لا شك في ذلك".

وقال: "لقد جعل أداؤنا بعض الناخبين يتمنون أن ينال أولئك الذين هم في القمة جزاءهم".

وقال موتزينيتش إنه مع ذلك، وعلى الرغم من الانتقادات المفهومة، يجب على المواطنين التفكير مليا فيمن يصوتون له وإدراك أن حزب البديل من أجل ألمانيا "غير مهتم بهم"، مضيفا: "حزب البديل من أجل ألمانيا غير مهتم بكم".

وأضاف: "إنهم لا يناضلون من أجل قضايا اجتماعية مهمة مثل الأجور المتفق عليها جماعيا أو ظروف العمل الجيدة أو الحد الأدنى للأجور أو التضامن الاجتماعي مثل دمج الأطفال ذوي الإعاقة".

ورأى موتزينيتش أن الحكومة أظهرت مدى تركيزها على مخاوف الشعب والوضع الاجتماعي.

وأوضح أنه على الرغم من تجميد إمدادات الغاز الروسية، ضمنت الحكومة إمدادات طاقة موثوقة وجعلتها ميسورة التكلفة، وبالإضافة إلى ذلك، زادت الحكومة الائتلافية استحقاقات الأطفال، والحد الأدنى للأجور، واستحقاقات السكن.