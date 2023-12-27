زيلينسكي: روسيا قصفت محطة قطارات تعج بالمدنيين في خيرسون

قصفت القوات الروسية محطة قطارات في خيرسون بينما كان مدنيون يحاولون الفرار من المدينة التي تقع على خط المواجهة في جنوب أوكرانيا، حسبما ذكرت القيادة في كييف في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الكثير من الأشخاص كانوا ينتظرون مغادرة قطار إجلاء، ولا يزال عدد القتلى والجرحى غير معروف.

وكتب وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو على تليجرام أن شرطيا قتل وأصيب آخران.

وخيرسون هي عاصمة منطقة في جنوب أوكرانيا تحمل الاسم نفسه. والمنطقة واحدة من أربع مناطق أعلنت موسكو ضمها العام الماضي، على الرغم من عدم سيطرتها الكاملة عليها.

وسقطت مدينة خيرسون في أيدي القوات الروسية بعد وقت قصير من بدء الحرب قبل عامين تقريبا، ولكن تم تحريرها من قبل الأوكرانيين بعد بضعة أشهر.

وغالبا ما يتعرض سكان المدينة لقصف عنيف من قبل الجيش الروسي، الذي يواصل السيطرة على المناطق على الجانب الآخر من نهر دنيبرو الذي يقسم المنطقة.