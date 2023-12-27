 صحفي مقرب من حزب القانون والعدالة ببولندا يزعم توليه منصب مدير التلفزيون البولندي - بوابة الشروق
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صحفي مقرب من حزب القانون والعدالة ببولندا يزعم توليه منصب مدير التلفزيون البولندي

علم بولندا
علم بولندا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 4:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 4:58 م

زعم صحفي مقرب من حزب القانون والعدالة القومي المحافظ في بولندا، وهو الحزب الذي تمت الإطاحة به من الحكم، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنه تولى منصب مدير التلفزيون البولندي العام (تي في بي).

ويعد إعلان الصحفي، بافيل أدامتشيك، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، هو الخطوة الأحدث في خلاف عام مع الحكومة الجديدة تحت قيادة دونالد تاسك، التي كانت أقالت في وقت سابق مدير التلفزيون البولندي، وجاءت بتوماس سيرجوت عوضا عنه.

وقال أدامتشيك على صفحة محطة "تي في بي إنفو" على منصة "إكس"، إن المجلس الوطني للإعلام في بولندا اختاره لشغل هذا المنصب.

وكتب أدامتشيك: "مع تولي هذا المنصب، فإننى أتعهد ببذل قصارى جهدي لاستعادة الشرعية في التلفزيون البولندي، ومعاقبة الأطراف المذنبة، واستئناف تشغيل جميع البرامج".

وأضاف أن الآخرين الذين قدموا أنفسهم كمديرين يتصرفون بصورة مخالفة للقانون.


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