جامعة الدول العربية تشارك في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة

تشارك جامعة الدول العربية في معرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" الذي تنظمه وتستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 حتى 28 مارس 2024 تحت شعار "نعمل سوياً من اجل عالم أخضر عربي"، حيث يفتح جناح جامعة الدول العربية (بيت العرب) من موقعه في منطقة المشاركين الدوليين في المعرض لزائريه ، نافذة يتيح من خلالها استكشاف الفرص المحتملة في الوطن العربي ملقياً الضوء على أربع ركائز : الزراعة الحديثة، والوعي البيئي، والاستدامة، والتكنولوجيا والابتكار.

وتستعرض الرحلة المشاريع المتعددة والاستراتيجيات والمبادرات القائمة والرؤية المستقبلية من خلال المرور على ثلاثة فضاءات الماضي والحاضر والمستقبل، منذ تأسيس "بيت العرب" في 22 مارس 1945، وصولاً إلى الفرص المتاحة لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.

* عالم عربي أخضر

وقد اختير شعار جناح الجامعة العربية "نعمل سوياً من أجل عالم عربي أخضر" ليكون أساساً لتصميم الجناح شكلاً وموضوعاً.

ويقدم جناح جامعة الدول العربية، بتصميمه المستوحى من التصميم الزراعي البيئي المستدام، لزواره مفهومًا جديدًا معبرًا عن العمل العربي المشترك في مجالات الزراعة والبيئة والابتكار عبر رحلة التكامل العربي والتنمية والاستقرار في المنطقة العربية منذ أكثر من 75 عامًا.

وتجسد هذه القصة أهداف الجامعة العربية ودورها في العمل الجماعي العربي على تعزيز التنمية العربية الشاملة والمستدامة الرامية إلى تحسين معيشة المواطنين العرب، ورخاء الأجيال الحالية، وضمان حقوق الأجيال القادمة في العيش حياة كريمة، مضيفاً اللمسات الفنية الابتكارية التي تتوج بتصور كامل لعملية التكامل الاقتصادي؛ والأمن الغذائي والمائي، والبيئة والمناخ، والمياه والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة والنظيفة، والتنمية المستدامة، وأخيراً تسليط الضوء على أهمية التعاون الإقليمي.

* جناح الجامعة العربية

وتماشياً مع رؤية إكسبو 2023 الدوحة والتي تعكس دمج الابتكار والتكنولوجيا والزراعة والبيئة، يتيح جناح جامعة الدول العربية لزواره التعرف على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة البيئية المستدامة بما يتناسب مع مختلف الأجيال، من خلال تصميم ثلاثي الأبعاد ومجسم لنموذج "المبنى المستدام او المبنى صديق البيئة"، الذي يزود الزائر، وخاصة الشباب والأطفال، بالمعلومات العلمية التي تتمحور حول دمج المفاهيم الثلاثة: الأخضر + الذكي + الاستدامة، من خلال عرض المشاريع القائمة والابتكارات الناجحة التي تؤدي إلى اكتشاف فرص مستقبلية نحو عالم عربي أخضر.

ولا تقتصر مشاركة جامعة الدول العربية في المعرض على عرض الجوانب المتعددة المتعلقة بالركائز المختلفة، بل تمتد إلى المشاركة الفعلية في صناعة فعاليات إكسبو، لتشمل برنامجًا مكثفًا يتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات، أنشطة على مدى ستة أشهر في العديد من مجالات الأمن الغذائي والمائي، والبيئة والمناخ، والمياه والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة والنظيفة، والتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع المحاور الرئيسية لإكسبو 2023 الدوحة والتي تركز على الزراعة، البيئة والابتكار والتكنولوجيا.

وأشار السفير الدكتور علي المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والمفوض العام لمشاركة جامعة الدول العربية في اكسبو2023 الدوحة، إلى أن معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة يعد أحد أهم الأحداث على الصعيد الدولي، حيث يوفر منصة لعرض أهم الابتكارات وتبادل الخبرات حول العالم في مجالات الزراعة والبيئة، والاستدامة، والتكنولوجيا، والابتكار.

* تبادل الخبرات في الزراعة والوعي البيئي

ويقدم معرض اكسبو 2023 الدوحة للبستنة فرصة سانحة لتبادل الخبرات في الزراعة والتنمية المستدامة والوعي البيئي، الذي مما لا شك فيه سيسهم في تعزيز جسور التواصل والتشارك وفتح آفاقاً أكبر للتعاون التجاري والزراعي والاقتصادي والاستثماري بين دول العالم، إضافة إلى إيجاد حلول جماعية مستدامة للتحديات العالمية الراهنة للبيئات الزراعية المختلفة والتصحر والجفاف والتغيير المناخي.