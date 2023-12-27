كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء الحصيلة الجديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر وخلال توغله البري في غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 495 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى في معارك غزة إلى 6 خلال 24 ساعة بعد الإعلان بقترة وجيزة عن مقتل ضابطين وجندي.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس اليوم، قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان غمار اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.



هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20915، والجرحى إلى 54918 منذ الـ7 من أكتوبر.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.