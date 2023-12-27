اعتقال شاب على خلفية حادث طعن بجنوب اليونان

ألقت الشرطة اليونانية القبض على شاب /18 عاما/، فيما يتعلق بحادث طعن لشقيقه /16 عاما/، في ضاحية "نياسميرني" جنوب اليونان أمس الثلاثاء.

وتم العثور على شقيقه /16 عاما/، مصابا بجروح خطيرة داخل شقته، بعد أن أبلغ الجيران الشرطة، بسبب سماع صراخ، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء.

وتم نقل الضحية، الذي تعرض لإصابات في الرقبة والصدر والذراعين، من أداة حادة، يعتقد أنها مقص، إلى مستشفى "لايكو" في العاصمة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته.

وأبلغت جدة الشقيقين، التي كانت موجودة، وقت الحادث أن الشقيقين دخلا في نزاع بسبب حادث بسيط، وخلال المشاجرة، هاجم الشاب /18 عاما/ شقيقه بمقص، مما تسبب في وفاته.