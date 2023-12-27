الصحة العالمية: عشرات الآلاف من مدنيي غزة يبحثون عن الأمان في المستشفيات

لجأ عشرات الآلاف من المدنيين في غزة إلى المستشفيات بحثا عن مأوى في ظل الحرب على القطاع، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.



وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر موقع إكس (تويتر سابقا)، نقلا عن فريق عمل تابع لها على الأرض، إن مستشفى الشفا في مدينة غزة يكتظ بـ50 ألف شخص، ومستشفى الأمل جنوبي قطاع غزة بنحو 14 ألف شخص.



ولم يتسن التحقق من صحة هذه الأرقام بشكل مستقل.



وذكر البيان أن فريق العمل التابع للمنظمة تمكن من نقل إمدادات إغاثة للمستشفيات بالتعاون مع ممثلين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ومنظمة أخرى.



وأضاف البيان أنه في الطريق إلى المستشفيات، شاهد فريق منظمة الصحة العالمية عشرات الآلاف من الأشخاص الفارين من الهجمات الإسرائيلية الشرسة، سيرا على الأقدام، أو على ظهور البغال أو في سيارات.



وأشار البيان إلى أن موظفي الصحة العالمية كانوا يضطرون إلى القفز من فوق المرضى والأشخاص الذين يطلبون الحماية والمخيمين في كل مكان بالمستشفيات.



ويشعر المسئولون في منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ من أن تحركات اللاجئين الجديدة ستصعد الضغوط على المنشآت الصحية في جنوب قطاع غزة.



ونقل البيان عن أحد موظفي منظمة الصحة العالمية الموجود على الأرض قوله إن "هذا التحرك الجماعي القسري للأشخاص سوف يؤدي أيضا إلي مزيد من الأكتظاظ، وإلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية، وجعل الأمر أصعب أمام تقديم المساعدات الإنسانية".