صحيفة عبرية: إسرائيل أبلغت قبرص موافقتها المبدئية على تشغيل ممر بحري لنقل الإمدادات لغزة

قالت صحيفة عبرية، إن إسرائيل أبلغت قبرص موافقتها المبدئية على تشغيل ممر بحري بين قبرص وقطاع غزة لنقل الإمدادات إلى القطاع.



وأوضحت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أنه من خلال هذا الممر سيتم نقل الإمدادات والمعدات إلى قطاع غزة في المستقبل، مشيرة إلى أن وزير الخارجية إيلي كوهين، سلم رسالة إيجابية بهذا الشأن إلى وزير خارجية قبرص، وفق وكالة أنباء العالم العربي.



وذكرت الصحيفة: «من وجهة نظر إسرائيل، سيكون من الممكن البدء في تشغيل الممر البحري الإنساني بين قبرص وقطاع غزة، عند الانتهاء من الاستعدادات والمتطلبات».



ومبادرة إنشاء الممر البحري اقترحتها اليونان وقبرص في بداية الحرب، بعد أن أعلنت إسرائيل أنها لن تكون مسئولة عن الحياة المدنية في قطاع غزة.



ووفقا لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، فإن الغرض من إنشاء ممر بحري هو الانفصال الاقتصادي التام عن غزة، وعدم العودة إلى الواقع الذي سبق هجوم السابع من أكتوبر.



وسيخضع الممر لفحص أمني للبضائع بالتنسيق مع إسرائيل قبل نقلها بحرا إلى غزة.