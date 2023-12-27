ارتفاع أسهم شركات الصلب الآسيوية مع زيادة أسعار خام الحديد

ارتفعت أسعار أسهم أغلب شركات الصلب الآسيوية في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار خام الحديد إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022 على خلفية التفاؤل بتعافي الطلب على الصلب في الصين نتيجة الإجراءات الحكومية لإنعاش القطاع العقاري المتعثر.

وارتفع سعر خام الحديد أمس إلى أكثر من 140 دولارا للطن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه البنوك الصينية الكبرى المملوكة للدولة يوم الخميس الماضي الجولة الثالثة من تخفيضات أسعار الفائدة المصرفية خلال العام الحالي بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.

وجاء ذلك بعد إعلان حكومة الصين الشهر الماضي عن خطة بقيمة تريليون يوان (127 مليار دولار) لتطوير المناطق الحضرية وهو ما يمثل دعما للقطاع العقاري في ظل موجة تخلف شركات التطوير العقاري الصينية عن سداد ديونها.

ومع توقعات زيادة الطلب على الصلب، ستواجه شركات التعدين التي قلصت مخزوناتها من خام الحديد خلال الفترة الماضية ضغوطا لإعادة تكوين المخزونات، وهو ما سيمثل ضغطا على المعروض في الأسواق وارتفاع الأسعار.

وارتفع سعر سهم شركة بي.إتش.بي الأسترالية للتعدين بنسبة 1.5% وسهم منافستها ريو تينتو بنسبة 1.3% وسهم فورتسكو بنسبة 1.3% وبلوسكوب ستيل بنسبة 1.8%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن بي.إتش.بي وريو تحققان أكثر من 45% من إيراداتهما السنوية من خام الحديد، في حين تحقق فورتسكو 91% من الإيرادات من مبيعات خام الحديد.

وفي اليابان ارتفع سهم نيبون ستيل للتعدين بنسبة 1.5%.

وارتفع سعر سهم هونان فالين ستيل الصينية بنسبة 1.4% وسهم أنجانج بنسبة 0.8%.

وفي الهند ارتفع سهم تاتا ستيل بنسبة 2.7% وسهم جيه.إس.دبليو بنسبة 2.4% وسهم جيندال ستيل بنسبة 1.1% في تعاملات اليوم.