ما زالت الحرب الإسرائيلية على غزة، لم تضع أوزارها بعد، مع اقترابها من الشهر الرابع، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، وأضرارًا بالغة في المباني والمستشفيات والبني التحتية للقطاع.

في نهاية 2023، تستعرض "الشروق" حصاد الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما يتعلق بالمستشفيات.

مجمع الشفاء

في 15 نوفمبر الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مجمع الشفاء الطبي بعد فترة حصار وغارات ليلية استهدفت محيط المجمع، وأغلقت الدبابات الإسرائيلية جميع الطرق المؤدية إليه وفرضت ضغطًا على مداخله.

اتهمت قوات الاحتلال حركة حماس، باستخدام مستشفى الشفاء كمقر عسكري، مشيرة إلى وجود شبكة أنفاق ومركز قيادة للحركة داخل المجمع، وهو ما نفته الحركة وتقارير صحفية دولية.

يُعتبر هذا المجمع الطبي الأضخم في شمال قطاع غزة، حيث يشكل مركزًا حكوميًا يتألف من 3 مستشفيات رئيسية هي: مستشفى الجراحة، ومستشفى الباطنية، ومستشفى النساء والتوليد.

يقع المجمع في حي الرمال على الساحل الغربي، وقد تم بناؤه في عام 1946 أثناء الانتداب البريطاني في فلسطين.

المستشفى الإندونيسي

في 28 و29 من أكتوبر الماضي، تعرض محيط المستشفى للقصف، وذلك عقب إصدار أوامر بإخلاء المنطقة من قبل جيش الاحتلال.

وزعم جيش الاحتلال،أن المستشفى بها قاعدة إطلاق صواريخ تابعة لحركة حماس، ونفى المستشفى الإندونيسي هذه المزاعم، وقال إن "هذا الهجوم انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني".

ويقع المستشفى في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتم افتتاحه في عام 2014 بإشراف وتنفيذ من مؤسسة ميرسي الإندونيسية، وتم تمويله بشكل كامل من قبل الشعب الإندونيسي.

المستشفى المعمداني

أخذ المستشفى مكانة بارزة في عناوين الصحف والأخبار في 17 أكتوبر، بعد قصف الاحتلال للمستشفى، ما أدى إلى وفاة حوالي 500 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتفاقمت الأوضاع في المستشفى نتيجة لنقص الإمدادات الطبية والوقود المحدود، بالإضافة إلى الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى في 16 نوفمبر، وهو ما أدى إلى تعليق خدماته.

والمستشفى هو أقدم مستشفيات قطاع غزة، وجرى تأسيسه عام 1882، على يد البعثة التبشيرية التي كانت تابعة لإنجلترا في ذلك الوقت.

مستشفى القدس

أحد مستشفيات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي تعمل في قطاع غزة، وتصل قدرته السريرية إلى حوالي 120 سريرًا. تم افتتاحه في حي تل الهوى بمدينة غزة عام 2001.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني خروج المستشفى عن الخدمة بشكل كامل بعد نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، ببسبب الحصار والقصف الإسرائيلي على المستشفى.

مستشفى كمال عدوان

تم استهداف محيط المستشفى مباشرة من قبل الطيران الإسرائيلي منذ بداية حرب غزة، وتلقى المستشفى تحذيرًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي يفيد بضرورة إخلاء المكان.

ويقع المستشفى في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتم افتتاحه في عام 2002، ويعتبر الأكبر في هذه المنطقة.

مستشفى العودة

نشرت جمعية العودة الصحية والمجتمعية بيانًا يوم الخميس 21 ديسمبر عبر حسابها على تويتر، حيث أدانت بشدة استهداف الاحتلال للمستشفى، ما أسفر عن فقدان عايدة أبو النصر، إحدى الموظفات العاملات في المستشفى.

مجمع ناصر الطبي

في يوم الأحد الوافق 18 ديسمبر، تعرض المستشفى لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مبنى الولادة.

تم تداول صور تظهر حجم الدمار الذي تعرض له المستشفى، حيث انهارت جدران إحدى الغرف، وتضررت بعض المعدات الطبية أيضًا.