استمرار الغموض حول مصير محافظ البنك البلجيكي

رغم اقتراب موعد انتهاء الفترة الحالية لمحافظ البنك المركزي البلجيكي، لم تعلن الحكومة حتى الآن قرارها بشأن التمديد له لفترة ثانية، ليصبح البنك بدون محافظ مع بداية العام الجديد.

وقال متحدث باسم البنك المركزي في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن ولاية المحافظ بيير فونش تنتهي في أول يناير المقبل، و"حتى الآن لم تعلن الحكومة قرارها بالتجديد له"، ويشغل فونش، 56 عاما، منصب محافظ البنك المركزي منذ 2019 ولمدة 5 سنوات.

وذكرت صحيفة لو إيكو البلجيكية، أنه في حين لا توجد معارضة لاستمرار فونش في منصبه، فإن الحكومة غير قادرة على الموافقة رسميا على القرار بسبب الخلافات بشأن التعيينات في المناصب الحكومية الاتحادية العليا.

وقال المتحدث، إن الحكومة تعمل على إيجاد حل، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

يذكر أنه جرى العرف على التجديد لمحافظ البنك المركزي في بلجيكا حتى وصوله إلى سن التقاعد.

ويتم تفعيل تعيين المحافظ من خلال مرسوم ملكي يوقعه ملك بلجيكا بعد قرار الحكومة.

وإذا لم تنجح الحكومة في التجديد للمحافظ الحالي قبل أول يناير المقبل، سيصبح ستيفن فانكير نائب محافظ البنك قائما بأعمال المحافظ بحسب لو إيكو، ولم يتضح حتى الآن من سيمثل بليجكا في اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.

وقال المتحدث باسم البنك المركزي البلجيكي، إن البنك يحلل التأثير القانون