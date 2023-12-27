إسرائيل: هاجمنا 200 هدف لمسلحين في غزة

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن الجيش هاجم حوالي 200 هدف، أمس، في قطاع غزة وأدى التعاون بين القوات البرية وسلاح الجو الإسرائيلي، إلى القضاء على خلايا لمسلحين، في حي الشجاعية.

وحددت القوات هويات مسلحين، كانوا يمرون بين المباني في منطقة قتال، تابعة لحركة حماس، التي تم إطلاق النار منها على قوات الجيش الإسرائيلي، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" /واي نت/ اليوم الأربعاء.

ووجه الجنود طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لضرب المسلحين وقتلهم.

وأضاف الجيش أن الغارة أدت إلى انفجارات ثانوية "مما يشير إلى أن المنطقة كانت مجهزة بمتفجرات، بهدف مهاجمة القوات".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء عن أسماء ثلاثة من جنوده قال إنهم قتلوا في معارك بشمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء الهجوم البري إلى 161 قتيلا.