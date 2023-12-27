 الحوثيون: بيان قواتنا المسلحة هو بمثابة بيان نعي لتحالف حماية السفن في البحر الأحمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوثيون: بيان قواتنا المسلحة هو بمثابة بيان نعي لتحالف حماية السفن في البحر الأحمر

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
وكالات
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 6:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 6:20 ص

قال عضو الوفد الوطني المفاوض لجماعة "أنصار الله" الحوثية عبد الملك العجري أن بيان القوات المسلحة اليمنية (الحوثيون) هو بمثابة بيان نعي لتحالف عملية "حارس الازدهار" بالبحر الأحمر.

 

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب عبدالملك العجري: "بيان القوات المسلحة اليمنية هو بمثابة بيان نعي لتحالف "حراس الصهيونية"، وصفعة حرة ومباشرة في وجه الغطرسة الأمريكية".

ويوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات البحرية استهدفت سفينة تجارية بالصواريخ بعد رفض طاقمها نداءات القوة البحرية.

كما قالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أنها أسقطت 12 طائرة مسيرة و5 صواريخ أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) فوق البحر الأحمر.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين، الذين أعلنوا أنهم سيستهدفون السفن الإسرائيلية ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.


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