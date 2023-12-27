لوكاشينكو: اكتمال شحن أسلحة نووية روسية إلى بيلاروسيا

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، اكتمال عملية شحن أسلحة نووية من روسيا إلى بلاده.

وقال لوكاشينكو، الأربعاء، إن آخر شحنة جرى نقلها إلى بيلاروسيا في أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن "كل شيء في موضعه وفي حالة جيدة"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في مارس الماضي، أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، موضحاً حينها أن منظومات الصواريخ عالية الدقة "إسكندر"، التي سلمتها بلاده سابقا إلى بيلاروسيا، ستكون مزودة بالأسلحة المذكورة.

وفي مايو الماضي، وقع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع نظيره البيلاروسي فيكتور هرينين، وثائق بشأن "عملية تخزين الأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية بمنشأة تخزين في بيلاروسيا".