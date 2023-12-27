رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: القتال في غزة يدور في بيئة معقدة لذلك الحرب ستستمر لعدة أشهر

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قال هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إن الحرب في غزة ستستمر لعدة أشهر قادمة.

وأضاف هاليفي، في خطاب متلفز مساء الثلاثاء، أن القتال في قطاع غزة المكتظ بالسكان ضد الجناح العسكري لحركة حماس يدور في بيئة "معقدة".

وقال هاليفي: "لذلك، ستستمر الحرب لعدة أشهر أخرى، وسنعمل بطرق مختلفة، حتى يتم الحفاظ على الإنجاز مع مرور الوقت".

وأضاف: "لا توجد حلول سحرية أو طرق مختصرة في التفكيك الأساسي لمنظمة إرهابية، باستثناء القتال المستمر والحازم"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية "مصممة جدا جدا".

وتابع: "سنصل أيضا إلى قيادة حماس، سواء استغرق الأمر أسبوعا أو شهورا".

وشدد هاليفي على أن الجيش الإسرائيلي على وشك الانتهاء من تفكيك كتائب حماس في شمال قطاع غزة.

وقال: "نركز جهودنا حاليا في جنوب قطاع غزة في خانيونس والمخيمات المركزية، وأكثر من ذلك".

وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء القصف الإسرائيلي في وسط قطاع غزة.

ومنذ 24 ديسمبر، استشهد 137 شخصا في مخيمين للاجئين فقط، حسبما ذكر المكتب، نقلا عن معلومات من منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية.

كما جرى قصف مخيم ثالث للاجئين، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود. ودمرت جميع الطرق بين المخيمات، مما جعل إيصال إمدادات الإغاثة أكثر صعوبة. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن وضع الإمدادات كان كارثيا بالفعل.