الوادي الجديد: إقامة ندوة عن صحة الشباب بمركز شباب مرزوق في قطاع بلاط

أعلن بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إقامة ندوة بمركز شباب مرزوق في قطاع بلاط عن صحة الشباب بحضور بعض أعضاء ورواد المركز.

وقال إن الندوة تناولت عدة موضوعات أهمها: الكشف المبكر عن الأمراض الخبيثة، وكيفية اكتشافها وجانب النظافة والعناية الشخصية للشاب، والتغذية السليمة للمرأة.

وأشار إلى أنه من أهم الخدمات الصحية التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان في السنوات القليلة الماضية كان الاهتمام بالصحة العامة لجميع أفراد الأسرة؛ للقضاء على الأمراض والكشف عنها والقضاء على قوائم الانتظار وتبعها العديد من مبادرات الصحة العامة.

وأوضح أن ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بصحة الشباب، من خلال ندوات مراكز الشباب وتنفيذ ندوات توعية وخاصة حول الكشف المبكر عن الأمراض الخبيثة وكيفية اكتشافها وعلاجها.