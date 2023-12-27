لا يتمتع المطبخ الكوبي بسمعة أن أطعمته صحية، فكثير من وجباته تعتمد على اللحوم.

والأطعمة الكوبية المعدة في المنزل ليست في الحقيقة غير صحية كما يُعتقد، ومع ذلك من الصعب أن تكون كوبيا وفي نفس الوقت نباتيا.

ولحسن الحظ وجد اثنان من رواد الأعمال الكوبيين، وهما ليز ماتشادو وستيفن رودريجيز، طريقة لإدخال نكهات المطبخ الكوبي إلى ذوق ميامي في الأطعمة، باستخدام نفس التوابل والمكونات باستثناء اللحوم، لإعداد أطباق مبتكرة في المطعم النباتي الذي يمتلكاه في ميامي، تحت اسم "فاجان كوبان كوزين"، أي مطبخ كوبا النباتي.

وبدأ هذا النشاط التجاري عام 2018، لإعداد الأطعمة في المنزل ثم تسويقها، وانتقل في وقت لاحق إلى منفذ لبيعها في واجهة متجر ثم يخططان لافتتاح المطعم العام المقبل.

وقدم الاثنان في عشية الكريسماس، صناديق أطعمة نباتية للحفلات، مع البطاطس المحشوة والكروكيتا والذرة وفطائر الجبن والمعجنات، وللحلوى يقدمان فطيرة اليقطين، أو فطيرة تقليدية مصنوعة من لبن جوز الهند.

وبالنسبة لفترة العطلات، يطهيان الأرز الكوبي المقلي، مع لحم من فول الصويا وأيضا بيض الصويا، وعش الغراب والتوفو والثوم والبازلاء.

ويقدم المطعم الخبز الكوبي النباتي الخاص به، الذي لا يستخدم في إعداده دهن الخنزير، وبدلا منه يستخدم زيت الزيتون ودقيق غير كامل المعالجة.