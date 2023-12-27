أسامة الأزهري: يتم استهداف الشعب المصري عن طريق إفقاده الثقة بذاته وتاريخه

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إنه ليس سياسيا، ولم ولن يعمل بالسياسة، خاصة وأن هذا الدور ليس مطلوبا من عالم الدين.

وأضاف في تصريحات خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج "مساء DMC" المذاع عبر شاشة "DMC"، مساء الثلاثاء، أن احتكاكه بعالم السياسة والدولة أفادته كثيرًا، مستكملا: "فتح عيني على إدراك الواقع .. ومهمة عالم الدين هي تقديم النصيحة بدون غرض يسعى إليه".

وأوضح أن الشعب المصري يتم استهدافه عبر 3 مسارات، وهي إفقاده الثقة في ذاته وتاريخه ومؤسسات الدولة، متابعًا: "أزمة الثقة هي أكثر التحديات التي تواجهنا كمصريين، نحتاج العمل على ترميم وإعادة ثقة الإنسان المصري في ذاته"، خاصة وأن "التاريخ المصري عريق وقوي ومشرف".

وذكر أنه تنقل بين 22 دولة في 2023 لتعزيز التواجد المصري الأزهري في العالم، لافتًا إلى أن إندونسيا من الدول التي تعتز بمصر، وتقدر الأزهر وهي أكثر دولة ترسل مبعوثين للأزهر الشريف.

وعلّق على مشهد حمله على الأعناق في إندونيسيا، قائلا: "هذه رسالة حب وتكريم لشعب مصر في صورة شخص أسامة الأزهري".